В РФ разрешили лечить COVID-19 незарегистрированным китайским препаратом

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Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии бесплатно передать организациям, которые лечат больных коронавирусом, незарегистрированные в РФ лекарства из Китая.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, центр должен в 2020 году применять, хранить, распределять и передавать на безвозмездной основе незарегистрированный лекарственный препарат "Гидроксихлорохин" в количестве 68 тыс. 600 упаковок. Данное лекарство было безвозмездно предоставлено компанией "Шанхай Фармасьютикалс Холдинг Ко" из Китая.

В документе отмечается, что таблетки должны быть переданы федеральным и частным медицинским организациям, которые оказывают помощь пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции или с подозрением на нее в стационарных условиях.

При этом Росздравнадзор должен осуществлять мониторинг эффективности и безопасности этого лекарства.

Ранее президент США Дональд Трамп высказывал предположение, что сочетание противомалярийного гидроксихлорохина и азитромицина "может быть очень хорошим" для лечения COVID-19. Между тем ряд американских СМИ подверг сомнению слова о том, что хлорохин действительно может помочь победить коронавирус. В то же время многие эксперты призывали людей оставаться бдительными и не прибегать к лечению этими препаратами до тех пор, пока их эффективность не подтвердится клиническими испытаниями. Пока нет подтвержденной информации о том, что препарат эффективен.

Bloomberg сообщал, что лекарство от малярии хлорохин может вызывать серьезные побочные последствия вплоть до летальных случаев.

Китайские врачи 19 февраля рекомендовали использовать хлорохин для лечения COVID-19 после получения обнадеживающих результатов клинических испытаний. Однако через несколько дней было принято решение все же не применять лекарство. Уханьский институт вирусологии выяснил, что препарат может убить взрослого человека, если ему ввели дозу, превышающую один грамм в день.