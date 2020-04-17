Большинство россиян, заразившихся коронавирусом, оказались младше 60 лет

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Большинство россиян, заразившихся коронавирусом, младше 60 лет, а примерно 5% - дети, сказала на пресс-конференции в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова

"В возрастной структуре заболеваемости - 80% - это люди младше 60 лет. 5% - дети и только 15% - люди старше 60 лет, даже не 65", - отметила она.

По словам Поповой, "это значимые цифры, поскольку они говорят, что люди старшего поколения сегодня у нас в значительной степени защищены".

"Находясь дома, в самоизоляции, они не заболевают. Только те, кто нарушил (режим - ИФ), или в предыдущий период не успел вовремя изолироваться, заболевают", - подчеркнула она.

По ее словам, есть среди заболевших людей старшего поколения и те, кто до сих пор возвращаются в родную страну из-за рубежа.

"Эту тенденцию очень важно сохранить, для нас важно, чтобы люди старшего возраста, пока и в обязательном порядке, находились дома и были изолированы. Не контактировали ни с кем, кто может нанести вред и принести риск их здоровью", - подчеркнула Попова.

Она уточнила, что если удастся сохранить эту тенденцию, то "мы добьемся того, о чем мечтаем - закончится период ограничений, все мы останемся здоровы".

"Это наша сегодняшняя задача - сохранить здоровье россиян в максимально возможном режиме, и мы все для этого делаем", - заключила Попова.