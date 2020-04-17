Минкомсвязи попросило правительство поддержать СМИ в условиях коронавируса

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Глава Минкомсвязи Максут Шадаев просит премьера Михаила Мишустина включить СМИ в перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"М.Шадаев обратился к М.Мишустину о включении медиа в число наиболее пострадавших отраслей", - написал Хинштейн в пятницу в твиттере.

В письме, копию которого опубликовал Хинштейн, министр информирует о подготовленном Минкомсвязью проекте постановления правительства о внесении изменений в перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции в части, касающейся сферы СМИ.

По мнению Шадаева, изложенному в письме, "такие меры как льготная ставка страховых взносов, отсрочка налоговых и иных обязательных платежей, мораторий на проведение разного рода проверок, кредитные каникулы и другие меры поддержки позволили бы предотвратить массовые банкротства организаций в сфере медиа, в первую очередь среди региональных СМИ".

Министр также отмечает, что "отечественная медиаотрасль продолжает обеспечивать бесперебойную работу всех видов СМИ, внося свой вклад в сохранение общественной стабильности и помогает нашим гражданам и органам власти успешно справиться со всеми сложностями текущей ситуации".

При этом Шадаев отмечает что финансовая основа медиаиндустрии - это доходы от рекламы, значительную часть которых составляли доходы от рекламы отраслей, вошедших в перечень наиболее пострадавших.

В письме отмечается, что в связи с этим "СМИ, несмотря на активную деятельность, более чем когда-либо востребованную обществом, теряют доходы, и многие редакции будут вынуждены в ближайшие недели принимать болезненные решения о сокращении своей деятельности, а некоторые - и о прекращении, поскольку не могут рассчитывать на те меры поддержки, которые уже предусмотрены для наиболее пострадавших отраслей".