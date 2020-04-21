В Минкомсвязи спрогнозировали уход с рынка до 15% СМИ из-за "коронавирусного" кризиса

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Около 10-15% СМИ не переживут кризис, связанный с пандемией коронавируса и падением курса рубля, считает замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

"Первое, (количество СМИ - ИФ) уменьшится точно. Второе, уменьшилось бы и без пандемии. Потому что мы уже давно наблюдаем процесс, который заключается в том, что у нас количество участников рынка куда больше, чем этот рынок в состоянии прокормить", - сказал Волин на проводимой в режиме онлайн пресс-конференции "Интерфакса" во вторник, отвечая на вопрос агентства.

"Если говорить про процент тех, кто этот рынок покинут, мы оцениваем это примерно в 10-15% от количества СМИ, что очень важно, потому что количество СМИ совершенно не означает, что у нас на 10-15% увеличится безработица среди тех людей, которые работают в СМИ", - уточнил он.

Волин пояснил, что как в региональных, так и в федеральных средствах массовой информации наблюдается "очень высокий процент совместительства, людей, которые работают сразу на несколько редакций".

"Поэтому по нашим прогнозам, процент журналистов или сотрудников, которые останутся без работы, будет сильно меньше. И более того, как я уже говорил, профессиональные (кадры - ИФ) точно себе работу найдут, спрос на них есть", - сказал замглавы Минкомсвязи. Он добавил, что в стране не хватает профессиональных журналистов.

В ходе пресс-конференции Волин также сообщил, что Минскомсвязь оценивает потери медиа и печатной отраслей по итогам 2020 года суммарно в 100 млрд рублей. По этой причине ведомство попросило правительство "отнести медиасферу также к числу наиболее пострадавших отраслей экономики", отметил он.