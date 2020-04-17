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Совфед одобрил закон о новой дате окончания Второй мировой войны

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Совет Федерации в пятницу одобрил закон, устанавливающий 3 сентября как новую дату окончания Второй Мировой войны вместо 2 сентября.

Соответствующие изменения вносятся в список дней воинской славы и памятных дат.

Закон называет новым днем воинской славы "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)". При этом из законодательства исключается памятная дата "2 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)".

Инициативу подготовили глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, депутат Госдумы Георгий Карлов, а также сенаторы Григорий Карасин и Михаил Козлов.

В пояснительной записке авторы отмечают, что "победа Советского Союза над Японией в 1945 году внесла решающий вклад в завершение Второй мировой войны", а за подвиги и боевые отличия в ходе войны с Японией более 300 тысяч советских граждан были награждены орденами и медалями, в том числе 100 человек - званием Героя Советского Союза.

"Формулировка "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)" символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей мирного сосуществования и сотрудничества", - отмечают авторы.

Акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 года, он зафиксировал выполнение соглашений Ялтинской конференции 1945 года в части передачи под суверенитет СССР Южного Сахалина и Курильских островов.

В 1945 году 3 сентября было признано в СССР государственным праздником - Днем Победы над Японией. Однако уже в 1947 году этот день стал рабочим, а со временем забылся как праздник.

3 сентября в России также является Днем солидарности в борьбе с терроризмом (эта памятная дата связана с терактом в Беслане 1-3 сентября 2004 года).

Совет Федерации

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