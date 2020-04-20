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Участников репетиций парада Победы начали возвращать в места постоянной дислокации

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Военные, которые участвовали в репетициях парада Победы в Москве, начали возвращаться в места постоянной дислокации и по возвращении пройдут двухнедельный карантин. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Там заверили, что на время переезда все военные будут обеспечены индивидуальными средствами защиты, а все транспортные средства и железнодорожные вагоны будут продезинфицированы. Военную технику оставили храниться в общевойсковом соединении Западного военного округа, добавили в ведомстве.

16 апреля президент Владимир Путин отменил парад 9 мая и репетиции из-за коронавируса и поручил перенести мероприятие на более поздние сроки. Перед этим ветераны попросили главу государства отложить парад.

Председатель думского комитета по обороне Владимир Шаманов говорил, что парад могут перенести на 24 июня и 3 сентября.

17 апреля стало известно, что у находящихся в Москве 31 воспитанника Нахимовского военно-морского училища обнаружен коронавирус. По данным Минобороны, нахимовцы не участвовали в тренировках парада Победы в подмосковном Алабине.

Минобороны Владимир Путин коронавирус

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