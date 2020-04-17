Мурашко заявил об обнадеживающих результатах в работе над вакциной от СOVID-19

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о подготовке к выпуску вакцин от коронавируса, однако не смог назвать конкретные сроки, в которые это может быть реализовано.

В ходе совещания о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах РФ он доложил президенту, что сейчас идут доклинические тестирования вакцины и подготовка протокола для - клинических.

"Есть обнадеживающие результаты, в том числе начинаем проработку для производственных площадок, которые смогут разместить продукт на своих производственных линиях. По всем направлениям мы готовимся параллельно", - сказал Мурашко.

Он отметил, что до выпуска вакцины должны быть подтверждены вопросы безопасности и ее эффективности.

В свою очередь президент Владимир Путин назвал успешной работу по разработке вакцины.

"На семи научных площадках ведется работа по поиску вакцин, предупреждающих это заболевание. Знаю, что в принципе работа двигается успешно, во всяком случае, на некоторых из них", - заявил он.