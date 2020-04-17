В России под меднаблюдение из-за COVID-19 поместили 26 тыс. человек

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В России под меднаблюдением находится 26 тысяч больных коронавирусом или с подозрением на него, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"95 тыс. коек должно быть развернуто до 28 апреля, сейчас уже 72% из них развернуто. На них находятся 26 тысяч пациентов, включая не только больных с подтвержденным диагнозом, но и тех, кто поступили и проходят диагностику и лечение по внебольничным пневмониям другой этиологии", - сказал Мурашко на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медучреждений в пятницу.

Он добавил, что планируется дополнительно перепрофилировать более 5 тыс. коек в 44 медорганизациях, на это выделено 78 млрд рублей. "Обеспеченность сейчас, нам кажется, неплохая", - сказал министр, говоря о том, хватает ли оборудования для лечения.

Мурашко сообщил, что в настоящее время идут клинические испытания пяти препаратов для лечения коронавируса, на госрегистрации находятся еще четыре препарата. Также идет процесс разработки вакцин на семи научных площадках. "У врачей в арсенале имеются уже 12 отечественных тест-систем, в ближайшее время должны появиться еще семь", - подчеркнул глава Минздрава.

Как сообщалось, в России в настоящее время подтверждено свыше 32 тыс. случаев коронавируса.