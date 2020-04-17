Число случаев COVID-19 в России превысило 32 тысячи

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Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В России зарегистрированы еще 4069 заболевших COVID-19, сообщил представитель информцентра о коронавирусе Александр Мясников.

Общее число заразившихся в стране достигло 32 тыс. 007 человек.

Позднее оперштаб уточнил эти данные с учетом одного заболевшего в Республике Алтай: +4070 человек за сутки и 32 тыс. 008 заболевших в целом.

За последние сутки в стране поправились 286 пациентов, перенесших коронавирус. Общее число выписанных из больниц составляет 2590 человек, сообщил Мясников в эфире "России 24" (ВГТРК).

Общее число жертв заболевания достигло 273 человек, за последние сутки в стране умер 41 человек с коронавирусной инфекцией.

"Инфекционный процесс в нашей стране находится на стадии роста, то есть каждый день количество новых положительных тестов увеличивается. По прогнозам, эта тенденция пока сохранится, ведь к пику эпидемии наша страна только подходит",- отметил Мясников.

Он еще раз подчеркнул, что самый простой и эффективный способ снизить скорость распространения коронавируса - это самоизоляция. В качестве примера он привел Италию, где после введения самоизоляции более месяца назад цифры прироста заболеваемости постепенно пошли на спад.