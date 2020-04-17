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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:15Заразились
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Врач скорой в Приамурье рассказал губернатору о дефиците защитных костюмов

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Врач скорой помощи из Благовещенска Амурской области Олег Шульга после заражения коллеги коронавирусом записал в инстаграм видеообращение к властям региона с просьбой решить проблему оснащения медицинских бригад защитными костюмами.

"Случилось то, что мы предполагали. Один из наших медиков заразился при работе с больным, который скрыл свой анамнез. В итоге, она сейчас находится в больнице с подтвержденным COVID-2019, а три бригады находятся на карантине. У нас катастрофически не хватает разовых комбинезонов. Линейным бригадам выдают обычные разовые халаты, которые фактически ни от чего не спасают", - отметил Шульга.

Врач попросил губернатора Василия Орлова решить вопрос с обеспечением бригад скорой помощи специальными защитными костюмами.

Он объяснил, что администрация не может закупить костюмы, потому что все проходит через тендер. "Они не успеют за эти сроки купить", - заметил Шульга.

В качестве решения проблемы врач предложил использовать на закупку костюмов средства, которые поступают на специальный счет, открытый для благотворительных пожертвований для борьбы с коронавирусом правительством области.

Как сообщили "Интерфаксу" в правительстве области, 18 апреля начнется проверка по фактам, которые изложил Шульга.

Амурская область

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