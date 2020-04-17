Военные завершили строительство в Нижнем Новгороде первого из 16 медцентров в РФ

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Строительство военного медцентра площадью в 5,5 тысяч квадратных метров в Нижнем Новгороде завершено, доложил замминистра обороны РФ Тимур Иванов президенту РФ Владимиру Путину.

"В Нижнем Новгороде на территории 422 военного госпиталя Западного военного округа за 28 суток завершено строительство многофункционального медицинского центра на 60 коек, общей площадью более 5 500 квадратных метров", - сказал Иванов.

Замминистра отметил, что медцентр "предназначен для оказания помощи по диагностике и лечению больных с различными инфекционными заболеваниями".

Иванов уточнил, что в составе центра предусмотрено 10 реанимационных палат. Как отмечается, при создании центра были учтены все необходимые требования по лечению новой коронавирусной инфекции.

По его словам, медцентр полностью обеспечен необходимым медицинским оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких, компьютерным томографом, рентгеном, аппаратами УЗИ.

"Все медицинские работники обеспечены средствами индивидуальной защиты в полном объёме и приступили к исполнению своих обязанностей", - отметил замминистра.

Ранее сообщалось, что возведение 16 центров в четырёх военных округах началось 20 марта. На их строительство из резервного фонда правительства РФ выделено почти 9 млрд рублей. Первый центр в пятницу вводится в эксплуатацию Нижнем Новгороде.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в многофункциональных медицинских центрах, которые создает Минобороны РФ, будет 1600 мест для лечения больных коронавирусной инфекцией.

"Центры создаются на базе военных госпиталей министерства обороны и позволят дополнительно ввести 1 600 мест для лечения пациентов с инфекционной патологией", - сказал Шойгу.

По его словам, в соответствии с поручениями президента РФ Минобороны ведет строительство 16 многофункциональных медицинских центров в 15 субъектах РФ - от Камчатки до Калининграда.

"Применение современных технологий значительно сокращает сроки строительства и обеспечивает максимальное качество и эксплуатационные характеристики центров", - сказал министр.