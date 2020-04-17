В московские больницы пришли работать 20 бригад военных медиков

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В московских больницах, которые работают с коронавирусом, начали помогать двадцать бригад военных врачей, сообщил мэр Сергей Собянин. Он напомнил, что для такой работы городу в первую очередь нужны реанимационные бригады.

Он напомнил на совещании с президентом, что просил Владимира Путина поручить Министерству обороны выделить столице 20 бригад реанимации.

"Мы с министром [обороны Сергеем Шойгу. - ИФ.] отработали ваше поручение, как он доложил, бригады приступили к работе", - сказал мэр. Он допустил, что после подготовки в Москве "в боевом режиме" военных врачей могут перевести в другие регионы.

Шойгу на этом совещании отчитался, что в армии создан резерв для помощи регионам, а именно - сформированы 65 реанимационных врачебно-сестринских бригад, 20 из которых уже начали работать в московских больницах.

Министр также сказал, что вооруженные силы готовы создать дополнительную группировку для борьбы с коронавирусом за счет войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Эти военные смогут заниматься дезинфекцией.

Еще, по его словам, военные уже подготовили 4900 койко-мест для больных коронавирусом, а к 15 мая всего подготовят 7500 коек и 5200 медиков для их обслуживания.

"При необходимости сформируем 6 инфекционных госпиталей: по 2 в Нижегородской и Рязанской областях, по одному в Челябинской области и Приморском крае. Для этого переоборудуем автономные полевые лагеря на 900 койко-мест", - заявил министр.

Оперативный штаб Москвы в пятницу сообщил, что на территориях пяти городских больниц начали возводить временные тенты для больных коронавирусной инфекцией и что такие госпитали оборудуют еще по четырем адресам, всего планируется оборудовать 1200 коек.