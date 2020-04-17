Минсельхоз обвинил элеваторы в завышении цен на отгрузку зерна

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Некоторые элеваторы завышают цены на зерно, которое продается в рамках товарных интервенций, сообщила журналистам замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

"Есть определенные сложности: сейчас мы получаем информацию по большому количеству элеваторов о том, что они завышают цены на отгрузку зерна для победителей торгов, - сказала она. - Если до начала интервенций стоимость была в районе 500-700 рублей за тонну, то теперь элеваторы уведомляют выигравшие компании о повышении цен до 1500-2500 рублей".

"Для переработчиков такая сделка становится просто экономически неэффективной", - добавила она.

По ее словам, фактически создаются искусственные барьеры для покупателей, чтобы элеваторы могли продолжать получать деньги из федерального бюджета за хранение зерна. Получается, что покупателю придется расторгать контракт, рискуя попасть в черный список, а государству - проводить новые торги.

"Мы расцениваем такие действия хранителей как недобросовестные и будем инициировать проверку в отношении этих элеваторов со стороны ФАС. А в особых ситуациях будем ходатайствовать о привлечении прокуратуры", - заявила замминистра.