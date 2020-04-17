Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:39Заразились
на 17.04В России 32 008+4 070В мире 2 152 647+96 592

Минсельхоз РФ предупредил о риске ускорения продовольственной инфляции в 2020 г.

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ видит риск ускорения продовольственной инфляции в 2020 году из-за девальвации рубля и роста стоимости импорта.

"Основания для этого (ускорения продовольственной инфляции - ИФ) действительно есть, поскольку ряд отраслей АПК зависит от импортной составляющей. Она присутствует в разной степени и в растениеводстве, и в животноводстве, и переработке - импортные материалы, ингредиенты, препараты. Волатильность курса, безусловно, в разной мере оказывает влияние на каждую отрасль, где-то меньше, где-то больше", - сказала журналистам замглавы Минсельхоза Оксана Лут.

"Уже сейчас мы видим предпосылки для повышения цен в ряде животноводческих отраслей, что связано с необходимостью закупать корма, аминокислоты, ветпрепараты, часть инкубационных яиц", - отметила она.

По ее словам, в наименьшей степени это в настоящее время затрагивает свиноводческие предприятия, "но с новой стоимостью зерна в будущем сезоне так или иначе все животноводство почувствует определенное давление".

"Нужно понимать, что если к этому сезону растениеводы успели подготовиться и закупиться заранее, то на сезон 20/21 все уже будет по новым ценам, и, естественно, это отразится на конечной цене зерновых. В переработке та же ситуация, здесь могут возрасти затраты на оборудование, упаковку, ингредиенты", - сказала Лут.

"Тем не менее, окончательную оценку динамике продовольственной инфляции сейчас давать преждевременно. Нужно смотреть, как будет развиваться ситуация", - подчеркнула она.

Минсельхоз Оксана Луг

Новости

Банковские карты с истекшим сроком действия разрешили использовать до 1 июля

Банковские карты с истекшим сроком действия разрешили использовать до 1 июля

ФНС расширила мораторий на банкротство на стоматологии, музеи и зоопарки

ФНС расширила мораторий на банкротство на стоматологии, музеи и зоопарки

Набиуллина заметила небольшое восстановление экономической активности в России

"Аэрофлот" объяснил прекращение продажи билетов за рубеж

Пандемия коронавируса

Трамп подготовил план возвращения США к нормальной экономической жизни. Обобщение

Трамп подготовил план возвращения США к нормальной экономической жизни. Обобщение
Экономический кризис

Страховщики рассказали о плане действий по выходу из "коронавирусного" кризиса

В Якутии объявили карантин на Чаяндинском месторождении "Газпрома"

ВВП Китая в I квартале упал впервые с 1992 года из-за эпидемии коронавируса

Евросоюз создаст гарантийный фонд COVID-19 объемом в 25 млрд евро

РФ и Саудовская Аравия готовы расширить меры по стабилизации рынка нефти

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');