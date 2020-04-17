Минсельхоз РФ предупредил о риске ускорения продовольственной инфляции в 2020 г.

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ видит риск ускорения продовольственной инфляции в 2020 году из-за девальвации рубля и роста стоимости импорта.

"Основания для этого (ускорения продовольственной инфляции - ИФ) действительно есть, поскольку ряд отраслей АПК зависит от импортной составляющей. Она присутствует в разной степени и в растениеводстве, и в животноводстве, и переработке - импортные материалы, ингредиенты, препараты. Волатильность курса, безусловно, в разной мере оказывает влияние на каждую отрасль, где-то меньше, где-то больше", - сказала журналистам замглавы Минсельхоза Оксана Лут.

"Уже сейчас мы видим предпосылки для повышения цен в ряде животноводческих отраслей, что связано с необходимостью закупать корма, аминокислоты, ветпрепараты, часть инкубационных яиц", - отметила она.

По ее словам, в наименьшей степени это в настоящее время затрагивает свиноводческие предприятия, "но с новой стоимостью зерна в будущем сезоне так или иначе все животноводство почувствует определенное давление".

"Нужно понимать, что если к этому сезону растениеводы успели подготовиться и закупиться заранее, то на сезон 20/21 все уже будет по новым ценам, и, естественно, это отразится на конечной цене зерновых. В переработке та же ситуация, здесь могут возрасти затраты на оборудование, упаковку, ингредиенты", - сказала Лут.

"Тем не менее, окончательную оценку динамике продовольственной инфляции сейчас давать преждевременно. Нужно смотреть, как будет развиваться ситуация", - подчеркнула она.