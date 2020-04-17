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Работающим пенсионерам на карантине продлен особый порядок выдачи больничных

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении особого порядка выдачи больничных листов для находящихся на карантине работающих пенсионеров до 30 апреля.

На заседании президиума Координационного совета по противодействию распространению коронавируса Мишустин пояснил, что в это время больничные листы будут оформляться дистанционно, а работодатели обязаны предоставить в Фонд социального страхования соответственно списки сотрудников, которым положены такие бюллетени.

"Выплаты по этим больничным листам получат около 2 млн человек. Для этого из средств Фонда социального страхования будет выделено более 21 млрд рублей", - заявил Мишустин.

По его словам, эти меры помогут оказать работающим гражданам старшего возраста финансовую и социальную поддержку во время самоизоляции.

Михаил Мишустин

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