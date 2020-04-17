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Собянин предупредил о вероятности ужесточения ограничительных мер в Москве

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Ограничительные меры в Москве могут быть ужесточены в случае многочисленных нарушений со стороны граждан и предприятий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы будем донастраивать этот механизм (введение режима цифровых пропусков - ИФ), он создан и позволяет нам постепенно при необходимости ужесточать этот режим... Если мы увидим, что нарастает количество нарушений со стороны граждан или предприятий, все инструменты для этого есть", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Он отметил, что подавляющее число москвичей соблюдают тот режим самоизоляции, который установлен.

При этом он отметил, что эффект от введения пропускного режима есть. "Эффект хороший. Транспортный поток уменьшился на полмиллиона человек", - сообщил мэр столицы.

Собянин также отметил, что рост числа госпитализаций, который прогнозировался, оказался ниже в три-четыре раза.

"Мы предполагали, что на начало следующей недели - на конец этой у нас будет рост госпитализации в три - четыре раза выше. Этого не произошло, слава богу, поэтому мы даже пролонгируем график ввода новых объектов. Возможно, что часть из них и не понадобится", - сказал мэр, отметив, что в Москве на сегодняшний день есть запас нескольких тысяч больничных коек, а 15 тысяч коек готово включиться для работы с больными.

Москва Сергей Собянин коронавирус

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