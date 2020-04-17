Пиотровский предложил провести "Бессмертный полк" дистанционно

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с предложением провести в этом году акцию "Бессмертный полк" дистанционно, сообщает пресс-служба музея в пятницу.

"День Победы - главный праздник нашей страны, акция - "Бессмертный полк" - его важная часть, ставшая всенародной. Важно не утратить эту традицию, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку", - говорится в тексте письма Пиотровского.

Директор Эрмитажа предлагает каждой семье выставить в окнах квартир портреты своих родственников - участников Великой Отечественной войны, и ровно в 21.00, вместе с первым залпом салюта Победы, зажечь свечу Памяти.