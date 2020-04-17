Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:15Заразились
на 17.04В России 32 008+4 070В мире 2 152 647+96 592

Пиотровский предложил провести "Бессмертный полк" дистанционно

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с предложением провести в этом году акцию "Бессмертный полк" дистанционно, сообщает пресс-служба музея в пятницу.

"День Победы - главный праздник нашей страны, акция - "Бессмертный полк" - его важная часть, ставшая всенародной. Важно не утратить эту традицию, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку", - говорится в тексте письма Пиотровского.

Директор Эрмитажа предлагает каждой семье выставить в окнах квартир портреты своих родственников - участников Великой Отечественной войны, и ровно в 21.00, вместе с первым залпом салюта Победы, зажечь свечу Памяти.

Санкт-Петербург Михаил Пиотровский

Новости

Путин продлил срок предоставления деклараций о доходах и расходах до 1 августа

Собянин предупредил о вероятности ужесточения ограничительных мер в Москве

Кадыров запретил на два дня почти все передвижение по Чечне

Кадыров запретил на два дня почти все передвижение по Чечне

Что произошло за день: пятница, 17 апреля

РЖД отменили дополнительные поезда на майские праздники и лето

Мантуров пообещал за три месяца закрыть потребность всех регионов в ИВЛ

Мантуров пообещал за три месяца закрыть потребность всех регионов в ИВЛ

В Нижегородской области запретили работу каршеринга "Делимобиль"

Правкомиссия одобрила 4 отраслевых перечня системообразующих предприятий

Правкомиссия одобрила 4 отраслевых перечня системообразующих предприятий

В московские больницы пришли работать 20 бригад военных медиков

Ракетно-космическая отрасль потеряла двух человек из-за коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');