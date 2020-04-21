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Коронавирус лишил Эрмитаж половины годового бюджета

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Эрмитаж потерял примерно половину годового бюджета из-за закрытия, сообщил директор музея Михаил Пиотровский.

Пандемия коронавируса

По его словам, все имеющиеся деньги музей тратит на поддержание жизнедеятельности, "которое стоит очень дорого", и на зарплаты. Руководство учреждения обсуждает с правительством возможность компенсации этих выпадающих доходов.

Пиотровский добавил, что музей перераспределяет имеющиеся средства, чтобы поддержать сотрудников, которые "активнейшим образом" продолжают работать. Среди них пока никто не заразился коронавирусом, отметил он.

20 апреля министр культуры Ольга Любимова заверила, что ее ведомство готовит меры по поддержке музеев, театров и библиотек и планирует возместить крупным учреждениям культуры потерянную прибыль.

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