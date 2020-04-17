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Согласован график вывозных рейсов до 21 апреля

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Росавиация согласовала график вывозных рейсов для россиян до 21 апреля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Росавиацией в рамках рабочей группы, координирующей возвращение соотечественников из-за рубежа, сформирован предварительный график вывозных рейсов до 21 апреля. В ближайшие выходные планируются рейсы из Индии, Японии и Таиланда", - сообщили в пресс-службе.

В Росавиации отметили, что в субботу, 18 апреля, в Москву авиакомпания "Россия" планирует доставить из Гоа около 450 человек, кроме того авиакомпания "Сибирь" выполнит два рейса из Бангкока: во Владивосток 18 апреля и в Новосибирск 19 апреля.

"Ожидается около 200 человек на каждом рейсе", - сообщили в Росавиации.

19 апреля из Бангкока запланирован рейс в Екатеринбург, которым планируется привезти 230 человек, а также рейс Токио - Владивосток, который доставит до 128 россиян.

"На 20 апреля запланирован рейс "Сибири" из Камрани в Новосибирск. "Уральские авиалинии" доставят россиян из Бангкока в Кемерово", - сообщили в Росавиации.

Также в предварительный график 21 апреля включен рейс Катманду(Непал) - Янгон (Мьянма) - Москва, который вывезет 190 человек.

"Кроме того, 21 апреля "Уральские авиалинии" доставят соотечественников из Гоа в Казань.

"А также к выполнению вывозных рейсов приступит авиакомпания "Ютэйр" - возможен рейс из Джидды в Махачкалу", - подчеркнули в Росавиации.

Согласно данным пресс-службы, фактическая загрузка рейсов будет известна после регистрации граждан на портале Госуслуг и получения информации о включении их в список на вывозной рейс.

Росавиация

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