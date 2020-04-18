Спецрейс с россиянами вылетел из Таиланда в Екатеринбург

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Самолет Airbus A321neo со 180 пассажирами на борту отправился из Бангкока (Таиланд) в Екатеринбург, сообщает в субботу авиакомпания "Уральские авиалинии".

"Это еще один эвакуационный рейс, который авиакомпания выполняет, чтобы помочь соотечественниками вернуться домой. По пути самолет совершит техпосадку для дозаправки в аэропорту Иркутска", - говорится в сообщении.

По данным компании, самолет вылетел в 15:40, прибытие борта в аэропорт "Кольцово" ожидается в 1:30 19 апреля. В списках пассажиров - жители Екатеринбурга, Свердловской и Челябинской областей, отметили в "Уральских авиалиниях".

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщал, что на вывозном рейсе из Бангкока для жителей Челябинской области зарезервировано 73 места. Всех прилетевших планировалось доставить в обсерватор на двухнедельный карантин.