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Сотни волонтеров съехались в ингушское село для поиска пропавшего ребенка

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В предгорном населенном пункте Сунженского района Ингушетии, несмотря на темное время, не прекращаются поиски пропавшего в пятницу вечером четырехлетнего ребенка, сообщил агентству "Интерфакс" источник в экстренных службах.

"После обращения родственников в соцсетях с просьбой помочь в поиске ребенка в село на автомобилях приехали сотни добровольцев, в основном молодые люди. Разбившись на группы, волонтеры, кинологи с собаками, неравнодушные местные жители прочесывают лесополосу, обочины дорог", - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что на место прибыли дополнительные экипажи полиции. В рамках поисковых мероприятий принято решение на время перекрыть оросительный канал рядом с домом девочки, который ведет к благоустроенному пруду. Выйти на след пока не удалось.

Ранее сообщалось, что в пятницу вечером в районе новостроек Сунженского района без вести пропала четырехлетняя девочка, которая вышла погулять из дома после 18 часов. Помимо родственников ребенка, кинологов с собаками, к поиску подключились добровольцы даже из отдаленных населенных пунктов региона.

Родные посредством соцсетей обратились к жителям республики с просьбой помочь установить местонахождение дочери.

Ингушетия

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