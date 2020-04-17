В ингушском селе пропала четырехлетняя девочка

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Жители сельского поселения Нестеровское (Ингушетия) ищут ребенка, пропавшего несколько часов назад, сообщил в пятницу агентству "Интерфакс" представитель местной администрации.

"В районе новостроек без вести пропала четырёхлетняя девочка, которая вышла погулять на улицу после 18 часов. Поиск ведется по всему селу, на всех близлежащих улицах ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, помимо родственников ребенка, полицейских, к поиску подключились десятки добровольцев, местных жителей, которые расспрашивают о девочке проезжающих по дороге автомобилистов, а также владельцев частных домовладений.

Как сообщил агентству один из родственников пропавшей, в последний раз ее видели возле дороги, направляющейся в сторону поста и заплаканной.

Пока поиску не увенчались успехом. Родители посредством соцсетей обратились к жителям республики с просьбой помочь установить местонахождение дочери.