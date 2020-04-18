И.о. замглавы Хакасии задержан при получении взятки в 2 млн рублей

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили дело в отношении исполняющего обязанности заместителя главы Хакасии Сергея Новикова, задержанного с поличным при получении взятки в два млн рублей, сообщает пресс-служба СКР в субботу.

Дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

"17 апреля Новиков, находясь на территории города Абакана, при личной встрече с представителем подрядной организации получил от него взятку в виде части денежного вознаграждения в сумме 2 млн рублей", - говорится в релизе.

По данным следствия, в декабре 2019 года между "Управление капитального строительства" и подрядной организацией заключен госконтракт на сумму более 480 млн руб. на строительство второй очереди жилого корпуса ГБУ РХ "Туимский психоневрологический интернат".

Новиков, как утверждается в релизе СКР, требовал от представителя подрядной организации взятку в сумме не менее 12 млн руб. за помощь в решении вопроса по заключению контракта, прием работ и своевременное перечисление денежных средств за выполненные работы.

Чиновник был задержан сотрудниками ФСБ с поличным. Следствие намерено ходатайствовать о взятии Новикова под стражу.

Как сообщалось, Новиков приступил к исполнению обязанностей заместителя руководителя региона со 2 апреля.

В мае 2015 года Новиков и ряд других лиц, в том числе республиканских чиновников, были задержаны в рамках дела по ст.159 УК РФ "мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере".

По версии следствия, в 2012-2013 годах участники организованной группы совершили хищение денежных средств ГУП "Хакресводоканал" путем заключения фиктивных договоров с фирмами-"однодневками" на поставку угля по завышенной стоимости, на основании которых ГУП "Хакресводоканал" на счет этих фирм были перечислены деньги в сумме более 48 млн рублей. При этом фактически поставку угля осуществляли его производители по реальной стоимости. Расчет с поставщиками производился через фирмы-"однодневки" уже по завышенной для "Хакресводоканала" стоимости.