И. о. замглавы Хакасии арестован по обвинению в коррупции

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Исполняющему обязанности заместителя главы Хакасии Сергею Новикову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

"По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" уточнили, что Новиков арестован на два месяца - до 16 июня 2020 года.

Как сообщалось, 17 апреля в Абакане Новиков был пойман сотрудниками ФСБ с поличным при получении от представителя подрядной организации части взятки - 2 млн рублей.

По данным следствия, в декабре 2019 года между "Управление капитального строительства" и подрядной организацией заключен госконтракт на сумму более 480 млн рублей на строительство второй очереди жилого корпуса ГБУ РХ "Туимский психоневрологический интернат".

Новиков, как утверждает следствие, требовал от представителя подрядной организации взятку в сумме не менее 12 млн рублей за содействие в решении вопроса по заключению контракта, прием работ и своевременное перечисление денежных средств за выполненные работы.

В отношении Новикова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Новиков приступил к исполнению обязанностей заместителя руководителя региона со 2 апреля.

В мае 2015 года Новиков и ряд других лиц, в том числе республиканских чиновников, были задержаны в рамках дела по ст.159 УК РФ "мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере".

По версии следствия, в 2012-2013 годах участники организованной группы совершили хищение денежных средств ГУП "Хакресводоканал" путем заключения фиктивных договоров с фирмами-"однодневками" на поставку угля по завышенной стоимости, на основании которых ГУП "Хакресводоканал" на счет этих фирм были перечислены деньги в сумме более 48 млн рублей. При этом фактически поставку угля осуществляли его производители по реальной стоимости. Расчет с поставщиками производился через фирмы-"однодневки" уже по завышенной для "Хакресводоканала" стоимости.