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В России выявлены еще 4 785 заболевших коронавирусом

В России выявлены еще 4 785 заболевших коронавирусом
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В России за сутки зарегистрированы еще 4 785 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.

Всего в России зарегистрировано 36 793 заболевших.

За последние сутки заболевшие регистрировались в 79 регионах страны. Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 2649 инфицированных, в столице уже 20 754 больных COVID-19. Еще 428 новых эпизодов в Подмосковье, 139 - в Петербурге.

Число жертв заболевания достигло 313. За сутки скончались еще 40 человек, 21 из них в Москве.

За сутки в России вылечились от коронавируса 467 человек, в том числе в Москве - 162. За весь период по России выписано по выздоровлению - 3 057 человек.

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