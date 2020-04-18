"Индекс самоизоляции" в Москве утром в субботу поднялся до 4,1

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Москвичи в большей степени придерживаются режима самоизоляции и остаются дома утром в субботу, следует из индекса самоизоляции от компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 9:00 составляет 4,1. Накануне в это же время индекс составлял 3,4.

Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5.

"На улице почти никого", - следует из статистики.

Ответственно придерживаются требований режима также в некоторых городах Московской области.

Так, индекс 4,2 этим утром зафиксирован в Лобне, Королёве, Железнодорожном, Красногорске и Лыткарино.

Самый низкий уровень самоизоляции, по данным "Яндекса", сегодня отмечен в Котельниках (3,4).