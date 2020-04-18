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Путин не пойдет на пасхальную службу в Храм Христа Спасителя

Путин не пойдет на пасхальную службу в Храм Христа Спасителя
Президент РФ Владимир Путин во время пасхального богослужения в храме Христа Спасителя. Архивное фото
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не пойдет на пасхальное богослужение в Храм Христа Спасителя, но вечером поставит свечу в честь праздника в часовне на территории резиденции в Ново-Огарево.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил, что президент сейчас живет и работает в государственной резиденции Ново-Огарево.

На вопрос, планирует ли президент связаться с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом по случаю праздника Пасхи, Песков ответил: "Разумеется, президент и патриарх обменяются поздравлениями по случаю Пасхи".

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Путин много лет подряд посещал пасхальные богослужения в Храме Христа Спасителя. Единственный раз, когда президент не приезжал на Пасху в кафедральный собор РПЦ в Москве, был в 2003 году. Тогда президент РФ находился в Таджикистане с официальным визитом и участвовал в пасхальном богослужении в православном храме Николая Святителя в Душанбе.

Ранее патриарх Кирилл рекомендовал верующим воздержаться от посещения храмов на Пасху и смотреть богослужения по телевизору, соблюдая таким образом предписания властей, введенные для борьбы с коронавирусом.

Пасхальное богослужение из Храма Христа Спасителя будет по традиции транслироваться по ТВ.

Владимир Путин Храм Христа Спасителя

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