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В храме Христа Спасителя началась патриаршая пасхальная служба

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Главное пасхальное богослужение Русской православной церкви началось в субботу незадолго до полуночи в храме Христа Спасителя.

Из-за распространения коронавируса и ограничений со стороны санитарных властей пасхальная служба впервые проходит практически без прихожан. Патриарх Кирилл совершит ее в сослужении небольшого количества клириков Москвы, среди которых он сегодня будет единственным архиереем.

Необычным будет в этот раз и крестный ход, который традиционно предваряет наступление праздника Пасхи: в отличие от прошлых лет, шествие пройдет не на улице, а внутри храма. Там же, в притворе собора, патриарх впервые в этом году возгласит о Воскресении Христовом.

В этот раз, в отличие от большинства прошлых лет, на патриаршей службе не будет президента России Владимир Путина. Как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава государства поставит вечером свечу в честь праздника в часовне на территории своей резиденции в Ново-Огарево.

Перед началом богослужения в храм Христа Спасителя доставят благодатный огонь, который сегодня днем был зажжен в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Кроме того, патриарх, по традиции, обратится к телезрителям с поздравлением по случаю Пасхи.

Исполнять песнопения в эту ночь будут два хора храма Христа Спасителя - патриарший под управлением Ильи Толкачева и камерный под управлением Светланы Соколовской.

православие РПЦ патриарх Кирилл Храм Христа Спасителя Москва Пасха

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