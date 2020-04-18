ОАК закрыла центральный офис после выявления коронавируса у ряда сотрудников

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Объединенная авиастроительная корпорация с 15 апреля прекратила работу центрального офиса в Москве после обнаружения коронавируса у нескольких сотрудников, пишет "Коммерсантъ".

Как сообщили изданию источники, знакомые с ситуацией, коронавирус диагностирован в том числе у нескольких топ-менеджеров корпорации.

Предположительно, офис ОАК будет закрыт как минимум до 22 апреля. По данным источников "Коммерсанта", несколько сотрудников корпорации госпитализированы, остальным предписана домашняя самоизоляция.

Ранее в пресс-службе ОАК "Интерфаксу" сообщили, что коронавирус COVID-19 диагностирован у нескольких сотрудников корпорации в Москве.

Там сообщили, что сотрудники московских предприятий и конструкторских бюро корпорации в течение периода введенных ограничений в основном работают в удаленном режиме.