"Ростех" выявил единичные случаи заражения COVID-19 на своих предприятиях

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - "Ростех" организовала тестирование на коронавирус на ряде предприятий, проверяют пока не всех, сообщили "Интерфаксу" в "Ростехе" в понедельник; в пресс-службе госкорпорации заявили, что на предприятиях зафиксированы единичные случаи заражения новой инфекцией.

"Ростех" централизованно проверяет сотрудников своих предприятий на коронавирус. Тестирование выполняется собственными силами. К этой работе привлечена дочерняя структура госкорпорации - Центравиамед", - рассказали в пресс-службе.

"Например, в концерне "Автоматика" с 13 апреля проходят тестирование специалисты, выполняющие работы по особо важным контрактам ГОЗ. На предприятиях НПО "Высокоточные комплексы" тесты проводятся выборочно, для мониторинга здоровья специалистов из потенциальных групп риска", - сообщили в "Ростехе".

Представитель госкорпорации отметил, что на "КамАЗе" будут проверять всех сотрудников, у которых в ходе ежедневного осмотра выявится повышенная температура или другие признаки заболевания.

Ранее случаи коронавируса были выявлены в центральном офисе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), а также на предприятии "Прогресс" в Приморском крае.