В РФ временно продлили срок пребывания иностранцев в стране

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о временных мерах по правовому положению иностранцев и лиц без гражданства в связи с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.

С 15 марта по 15 июня приостанавливается течение сроков временного пребывания (либо временного или постоянного проживания) иностранцев в РФ, а также сроков постановки на учет, если они истекают в этот период.

Приостанавливается течение сроков нахождения за пределами России участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, в случае если они не имеют возможности въехать в РФ до истечения 6-месячного срока нахождения за ее пределами.

Президент также заморозил сроки добровольного выезда из России иностранцев и лиц без гражданства, в отношении которых принято решение об административном выдворении за пределы РФ, о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором РФ о реадмиссии.

Указ приостанавливает течение сроков действия виз, разрешений на временное проживание, вида на жительство, миграционной карты, удостоверения беженца, свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании беженцем или о предоставлении временного убежища, свидетельства участника программы по переселению соотечественников в случае, если истекает срок действия этих документов. Это также касается разрешений на работу, патентов и разрешений на привлечение иностранных работников.

Согласно документу в период с 15 марта по 15 июня работодатели и заказчики работ вправе привлекать и использовать в качестве работников иностранцев и лиц без гражданства, если они не имеют разрешение на работу в РФ, но прибыли в порядке, требующем получения визы.

Также разрешено привлечение иностранцев, которые не имеют патентов и прибыли в РФ в порядке, не требующем получение визы