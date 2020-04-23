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МВД РФ разъяснило порядок приема иностранцев на работу в период коронавируса

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова разъяснила аспекты трудоустройства находящихся в России иностранцев в период действия карантинных мероприятий из-за COVID-19.

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"Если иностранный гражданин прибыл на территорию России, неважно с какой целью въезда, он имеет право в этот период времени, с 15 марта по 15 июня, работать без разрешительных документов. Имеется различие только для граждан, прибывших в визовом и безвизовом порядке", - говорится в интервью Казаковой на сайте "МВД Медиа".

Она пояснила, что если иностранный гражданин прибыл в визовом порядке, то у работодателя должно быть ранее полченное разрешение на привлечение иностранной рабочей силы. Иностранцы, въехавшие в Россию в безвизовом порядке, имеют право работать без получения патента.

Казакова отметила, что работодатели по-прежнему обязаны направлять в миграционные подразделения уведомления о приеме на работу и увольнении иностранцев. "Это очень важно для оценки ситуации на рынке труда, чтобы мы понимали - кто работает из иностранных граждан, а кто - потерял работу", - пояснила она.

По ее словам, обычно в марте-апреле наблюдалось "двукратное увеличение оформления патентов", но в текущем году притока сезонных рабочих не будет, "поэтому очень важно распределить имеющиеся трудовые ресурсы".

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Также Казакова сообщила, что за время действия ограничений, связанных с COVID-19, более 320 тыс. иностранных граждан обратились в миграционные подразделения МВД РФ для продления документов. Из них порядка 158 тыс. продлили миграционный учет, более 150 тыс. продлили патенты либо разрешение на работу и около 13 тыс. продлили визы.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о временных мерах по правовому положению иностранцев и лиц без гражданства в связи с распространением коронавируса.

Согласно документу, с 15 марта по 15 июня приостанавливается течение сроков временного пребывания, временного или постоянного проживание данной категории граждан в РФ, а также сроков постановки на учет, если они истекают в этот период.

МВД РФ Валентина Казакова Коронавирус

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