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Более 150 россиян прилетели спецрейсом из Таиланда в Екатеринбург

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - 180 граждан России прилетели спецбортом из Таиланда в Екатеринбург в ночь на воскресенье.

Самолет Airbus A321 neo приземлился в 1:26 по местному времени (23:26 по Москве) в аэропорту "Кольцово". По пути он приземлился для дозаправки в аэропорту Иркутска.

По информации компании "Уральские авиалинии", на борту находятся жители Екатеринбурга, Свердловской и Челябинской областей.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщал, что на этом рейсе зарезервировано 73 места для жителей его региона.

Прилетевших отправят на двухнедельный карантин, чтобы выяснить, заразились ли они коронавирусом COVID-19.

Таиланд Екатеринбург Челябинская область Уральские авиалинии

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