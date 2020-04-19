Число случаев коронавируса в России превысило 42 тысячи

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Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Число заболевших COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6060 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Всего на сегодня в России зарегистрировано 42 853 случая заражения коронавирусом.

Новые заболевшие фиксировались в 78 регионах страны. Больше всего в Москве - 3570. Таким образом в столице общее число заболевших достигло 24 324 человек.

В Московской области выявлено 709 новых случаев заболевания, в Нижегородской области - 129, в Санкт-Петербурге - 114.

В оперштабе подчеркивают, что из числа новых заболевших по стране почти 43% выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни.

За сутки скончались от вируса 48 человек, общее число жертв достигло 361 .

За прошедшие сутки полностью выздоровели и выписаны 234 человека, в том числе в Москве - 84. В целом по стране выздоровел 3 291 человек.

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