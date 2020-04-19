Почти половина новых заболевших COVID-19 в Москве младше 45 лет

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки подтверждено 3570 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, их общее число выросло до 24324, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в воскресенье.

Как рассказал собеседник агентства, 44% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% - от 46 до 65 лет и еще 16% старше 65 лет, причем 5,5% из них - старше 80 лет. Также 5% среди заболевших - несовершеннолетние.

По его словам, все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

В настоящее время в Москве 1763 человека вылечились от коронавируса, 176 - скончались.

Ранее сообщалось, число заболевших COVID-19 в России за сутки выросло на 6060 человек. Всего на сегодня в стране зарегистрировано 42 853 случая заражения коронавирусом.