Путин не увидел необходимости торопиться с расширением ЕАЭС

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Страны Евразийского экономического союза не торопятся с принятием в свои ряды новых членов, так как это сопряженный со многими сложностями процесс, который не терпит спешки, заявил президент РФ Владимир Путин.

В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК), отвечая на вопрос о том, сколько стран, по его мнению, должны входить в ЕАЭС, президент сказал, что в процессе расширения нельзя перепрыгивать через этапы.

"Всегда достигнутые решения - это компромиссы, а компромиссы - это что такое? Это значит, кто-то кому-то в чем-то уступает, и идеальной ситуации, на первый взгляд, нет. Но она идеальна в том смысле, что сложенная нами система отношений позволяет добиваться этих компромиссов", - продолжил он.

По мнению Путина, когда такие компромиссные решения принимаются участниками по доброй воле, а не путем "выкручивания рук", они становятся реально работающими инструментами.

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