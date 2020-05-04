Белоруссия готова принять глав стран-партнеров по ЕАЭС 19 мая в Минске

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает возможным проведение очного саммита глав государств Евразийского экономического сообщества в мае в Минске, но готов и к онлайн-формату.

"Что касается ЕАЭС, я сегодня разговаривал с президентом Казахстана Токаевым. Они сейчас консультируются с президентом России. Что вам могу сказать, и ему сказал: я ваш слуга, как вы скажете, так и будет. Я организую мероприятие. Готов 19 мая принять всех вас. Обещаю полную безопасность", - заявил он в ходе видеоконференции с президентом Молдавии Игорем Додоном.

Белорусского президента цитирует госагентство БелТА.

Президент Молдавии, которая имеет статус страны-наблюдателя при ЕАЭС, поддержал предложение Лукашенко о проведении саммита в очной форме.

В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.

Как сообщалось, в Белоруссии на 4 мая зарегистрировано почти 17,5 тыс. человек с положительным тестом на COVID-19. Прирост за последние 10 дней составил более 8 тыс. человек.