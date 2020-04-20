В Екатеринбурге зараженный коронавирусом ранил полицейского ножом

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Полицейский получил ножевое ранение, участвуя в принудительной госпитализации гражданина с COVID-19 в Свердловской области. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД региона Валерий Горелых.

Как отмечается, старший участковый уполномоченный обеспечивал охрану общественного порядка, пока "коллеги из Роспотребнадзора" пытались принудительно доставить гражданина в медицинское учреждение на машине скорой помощи.

Пациент, не желавший ехать в больницу, "неожиданно схватил нож и набросился на полицейского". Майор был ранен в предплечье, госпитализация ему не потребовалась.

В отношении напавшего мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщает пресс-служба следственного управления СКР региона.