В Кировской области пьяные избили врача и водителя скорой помощи

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Полиция Кирова ведет розыск двоих неизвестных, накануне напавших на водителя и врача скорой помощи, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе ГУ МВД по Кировской области.

Как рассказал собеседник агентства, вечером 17 апреля в Кирово-Чепецкий отдел полиции поступил сигнал о том, что двое граждан напали на водителя скорой. "После того как в конфликт вмешался врач, находившийся в салоне автомобиля, ему тоже досталось. Со слов потерпевших, нападавшие были пьяны", - отметили в МВД.

Собеседник агентства подчеркнул, что бригада скорой помощи в тот момент находилась при исполнении служебных обязанностей, приехали на вызов.

По его словам, в настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности нападавших, "проводится экспертиза по тем телесным повреждениям, которые получили работники скорой помощи".

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения Кировской области, сотрудники скорой работают в Медико-санитарной части №52, подведомственной Федеральному медико-биологическому агентству.

По данным пресс-службы, фельдшер в тот вечер ходил по домам и брал мазки на коронавирус. После нападения его госпитализировали в МСЧ №52, рассказал представитель минздрава.

Между тем в соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, как двое мужчин нападают на человека в медицинском костюме, вышедшего из машины скорой помощи. Неизвестные бьют его и валят на землю. Затем в конфликт вмешиваются идущие мимо люди.

В пресс-службе ГУ МВД региона агентству подтвердили наличие любительской записи о случившемся.