Адвокат пилота сгоревшего SSJ100 заявил о его невиновности

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Защита командира потерпевшего крушение в аэропорту "Шереметьево" самолета SSJ100 Дениса Евдокимова не признает его вину и считает, что следствие по делу о крушении авиалайнера проведено с серьезными нарушениями и недостатками, заявила "Интерфаксу" в понедельник адвокат Наталья Митусова.

"Обвинительное заключение не соответствует положениям Уголовно-процессуального кодекса, предварительное расследование проведено неполно, необъективно и не всесторонне. Наш подзащитный невиновен", - сказала адвокат, комментируя по просьбе агентства утверждение Генпрокуратурой обвинительного заключения по этому делу.

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