МАК опубликовал окончательный отчет по расследованию катастрофы SJ-100 в 2019 г.

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал окончательный отчет по итогам расследования катастрофы с Superjet 100 "Аэрофлота", произошедшей в "Шереметьево" в мае 2019 года. Причиной трагедии ожидаемо названы действия командира воздушного судна (КВС) при посадке самолета.

"Причиной авиационного происшествия с самолетом явились некоординированные управляющие действия КВС на этапе выравнивания при посадке и при повторных отделениях самолета от ВПП ("козлении"), выразившиеся в неоднократном несоразмерном знакопеременном перемещении ручки управления по тангажу с фиксацией в крайних положениях, - сказано в отчете. - Указанные управляющие действия привели к трем "грубым" приземлениям самолета, вследствие чего при втором и третьем приземлениях величина поглощенной энергии значительно превышала максимальные значения, для которых проводилась оценка прочности конструкции при сертификации типа воздушного судна, что привело к разрушению силовых элементов планера, топливных баков с разлитием топлива и возникновению пожара".

Способствующими факторами, по мнению специалистов МАК, явились: неэффективность программ подготовки летного состава на SJ-100 для действий "в особой (сложной) ситуации при переходе системы дистанционного управления в режим Direct mode", нечеткость формулировок эксплуатационной документации самолета, "значительный рост психоэмоционального напряжения КВС", целенаправленное "подныривание" КВС под глиссаду на заключительном этапе захода на посадку.

По итогам расследования МАК разработал ряд рекомендаций по безопасности полетов.

Пресс-служба ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) вскоре после публикации отчета поспешила сообщить, что комиссия МАК не выявила у SJ-100 "конструктивных недостатков, которые препятствуют его дальнейшей эксплуатации". Разработчик (филиал ПАО "Яковлев" - "Региональные самолеты" - ИФ) принял к исполнению рекомендации, направленные на безопасную и регулярную эксплуатацию самолетов", - добавили в ОАК.

Катастрофа с SJ-100 "Аэрофлота" произошла 5 мая 2019 года. Вылетев из "Шереметьево" в Мурманск, лайнер вскоре вернулся в аэропорт и, совершая жесткую посадку, загорелся. Погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. В рамках расследования трагедии рассматривались версии об ошибке пилотирования, отказе техники, погодных условиях.

В октябре того же года Следственный комитет сообщил, что вина за гибель людей в катастрофе возложена на КВС самолета Дениса Евдокимова. В июне 2023 года городской суд подмосковных Химок назначил Евдокимову шесть лет колонии-поселения. Сообщалось, что с него взыскали 2,5 млн руб. в пользу двух потерпевших и запретили на три года занимать должность пилота самолета.