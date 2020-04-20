Путин призвал сделать всё, чтобы сгладить пик заболеваемости коронавирусом

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В борьбе с коронавирусом в России нужно сделать все, чтобы сгладить пик роста инфицированных, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Как говорят специалисты, пик заболеваемости еще впереди, и теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений", - сказал он на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ.

Президент заявил, что распространение коронавируса в России продолжается и ситуация сложная, хотя за счет профилактических мер удалось притормозить развитие инфекции в регионах. Он обратил внимание на то, что растет число заразившихся не только в Москве, которая первая столкнулась с угрозой, но и в регионах.

"Мы с вами понимали это, мы знали, готовились к этому, знали, что эпидемия начнет проникать в другие регионы. Это, к сожалению, тоже произошло. Этот процесс за счет профилактических мер нам все-таки удалось несколько притормозить, сдержать, но, к сожалению, инфекция, даже если речь идет о единичных случаях, зафиксирована уже во всех 85 субъектах Федерации", - сказал Путин.

Он заявил о необходимости минимизировать негативное влияние эпидемии коронавируса на занятость и доходы граждан.

"Будем исходить из главного: защита жизни и здоровья людей. И только опираясь на экспертное мнение, применять максимально безопасный режим работы отраслей отдельных предприятий и организаций. Действовать, безусловно, будем предельно аккуратно, понимая, что экономику полностью остановить невозможно, но надо минимизировать негативное влияние эпидемии на занятость, доходы граждан", - сказал президент РФ.

По его словам, все эти вопросы сейчас крайне остро волнуют людей. Путин подчеркнул, что, благодаря предпринимаемым мерам, в России удалось "и сбить темп распространения эпидемии, и перенастроить систему здравоохранения".

Путин сказал, что хотел бы услышать мнения экспертов о том, "достаточны ли уже введенные профилактические меры, в том числе в Москве", и что еще необходимо сделать, какие дополнительные упреждающие меры и решения принять.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в России достигло 47 121.