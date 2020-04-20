В России число заболевших коронавирусом превысило 47 тысяч человек

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Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В России за сутки выявлены 4 268 новых случаев заболевания коронавирусом (+10%) в 76 регионах, общее число заболевших достигло 47 121, сообщает в понедельник оперштаб.

Согласно сообщению, у 45,3% новых пациентов не было клинических проявлений болезни.

В частности, в Москве выявлены 2 026 новых случаев, общее число диагнозов в столице выросло до 26 350. В Московской области 578 заболевших, в Нижегородской области - 113, в Санкт-Петербурге - 86, в Ростовской области - 60, в Мурманской области - 46. В Чечне и Башкирии обнаружены по 45 зараженных коронавирусом, в Орловской области - 43, в Брянской области - 42, в Калужской области - 40.

На Дагестан, Ингушетию и Татарстан пришлись по 39 новых случаев, на Ленинградскую область - 37, на Мордовию - 35, на Владимирскую область и Краснодарский край - по 34, на Чувашию - 32. В Хабаровском крае выявлены 30 случаев заболевания, в Марий Эл - 29, в Саратовской области - 28, в Ярославской и Тюменской областях - по 27, в Тверской области и Удмуртии - по 26, в Северной Осетии и Пензенской области - по 25, в Воронежской, Курской, Новосибирской областях и ЯНАО - по 24, в Белгородской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областях - по 22, в Ивановской, Липецкой областях и Карачаево-Черкесии - по 20.

В Кировской, Ульяновской областях и Якутии за сутки выявлены по 19 заболевших коронавирусом, в Волгоградской области - 18, в Пермском и Приморском краях - по 17, в Смоленской и Самарской областях, а также в Кабардино-Балкарии - по 16, в Астраханской области и ХМАО - по 13, в Калининградской области, Ставропольском и Алтайском краях - по 12, в Коми, Новгородской, Челябинской и Иркутской областях - по 10.

Из больниц выписаны 155 человек, общее число выздоровевших выросло до 3 446.

За сутки умерли 44 человека. Таким образом, за весь период зафиксировано 405 летальных исходов.

Прирост заболеваемости коронавирусом по состоянию на понедельник замедлился в сравнении с показателями на утром воскресенья: накануне сообщалось о 6 060 новых пациентах, из них 3 570 приходились на Москву.