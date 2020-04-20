Треть участников опроса по заказу ЦБ отметили в апреле ухудшение материального положения

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Свыше половины участников опроса, проведенного в апреле компанией "инФОМ" по заказу ЦБ РФ, не ощутили изменения своего материального положения, больше трети респондентов отметили его ухудшение.

Как следует из материалов опроса, опубликованных на сайте Банка России, через месяц ухудшения материального положения ожидают 36% респондентов, его неизменности - 38%. В отношении ожиданий через год 17% полагают, что материальное положение ухудшится, 32% - что оно останется на нынешнем уровне, улучшения ожидает каждый пятый опрошенный (20%).

"Однако ситуация меняется довольно быстро, и уже через две недели можно ожидать существенного изменения оценок. Следует также учитывать, что доля неопределенности в оценках довольно велика: на вопрос об изменении материального положения в следующем месяце затруднились ответить 17%, через год - 31%", - обращает внимание "инФОМ".

Материальное положение не ухудшалось преимущественно у более обеспеченных категорий граждан, ухудшалось - у необеспеченных, отмечается в материалах.

Увеличение расходов отметила половина участников опроса. Помимо роста цен (30% респондентов говорили о росте цен в целом, 4% - о подорожании услуг ЖКХ), участники опроса называли траты, связанные с эпидемией (например, покупку товаров впрок - 6%, самоизоляцию - 5%, эпидемию в целом - 4%), а также обыденные расходы - на лечение (5%), на растущие семейные потребности (2%).

Экономить на привычных товарах и услугах на фоне событий последнего месяца стали 28% опрошенных, преимущественно - из самых низкодоходных категорий населения; подавляющее большинство респондентов на момент опроса своих потребительских привычек, по их словам, не меняли.

Что касается прогнозов изменения экономической ситуации в России, то их "инФОМ" считает "довольно негативными", так как более половины респондентов ожидают ухудшения ситуации через месяц, причем 33% - значительного и 21% - незначительного. Неизменности экономической ситуации ждут всего 17% респондентов, 10% надеются на улучшение. В отношении прогноза на год вперед оценки распределились более-менее равномерно: улучшения ожидает каждый пятый (21%), неизменности и ухудшения - по 28%. "Чаще всего пессимистичные прогнозы дают респонденты с высшим образованием, жители крупных городов, предприниматели и самозанятые, сотрудники частных предприятий, а также те, кто встревожен ухудшением материального положения семьи", - отмечает "инФОМ".

Опрос проходил 2-10 апреля 2020 года. Впервые он был проведен по телефону, до этого регулярные измерения инфляционных ожиданий и потребительских настроений делались на основе личных интервью, которые сейчас невозможны из-за мер самоизоляции. В опросе приняли участие 1560 человек из 423 городских и не менее 234 сельских населенных пунктов в 82 субъектах РФ.