Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:18Заразились
на 20.04В России 47 121+4 268В мире 2 401 379+83 620

ЦБ констатировал заметный рост инфляционных ожиданий россиян в апреле

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Опрос населения, проведенный ООО "инФОМ" в апреле 2020 года по заказу ЦБ РФ, показал заметный рост оценок наблюдаемой инфляции и инфляционных ожиданий.

Как следует из данных опроса, размещенных на сайте Банка России, если уровень инфляции на начало года чаще всего оценивался как умеренный (такой ответ давали 43% респондентов), а характеризовали его как высокий вдвое меньше участников опроса (21%), то сейчас 43% считают, что сегодня уровень инфляции "значительно выше", 32% - что он "немного выше".

Через месяц 43% опрошенных прогнозируют значительное увеличение инфляции, 23% - незначительное. В случае с годовыми ожиданиями эти цифры составляют 37% и 16% соответственно, при этом 32% респондентов затрудняются строить прогнозы на такой срок.

Два телефонных опроса ЦБ

ЦБ в апреле 2020 года приостановил проведение регулярных опросов населения в режиме личного интервью из-за мер самоизоляции. Для оперативного мониторинга изменений инфляционных ожиданий и потребительских настроений населения было принято решение провести в апреле два всероссийских телефонных опроса. Результаты первого опроса опубликованы 20 апреля, второго - будут раскрыты 6 мая.

Банк России подчеркивает, что из-за существенных отличий в методологии результаты телефонных опросов не сопоставимы с результатами опросов, проводившихся ранее в режиме личного интервью.

Повышение населением оценок инфляции и рост инфляционных ожиданий связаны с фактическим ростом цен на некоторые категории продуктов и товаров на фоне развивающейся ситуации с ограничительными мерами, а также обусловлены ажиотажным спросом, заставившим россиян в принципе обратить внимание на цены, отмечается в материалах по итогам первого апрельского опроса.

Рост цен заметили 72% респондентов

Рост цен отметили 72% участников опроса: 36% - на "некоторые" товары, 31% - "на большинство". В ответах на вопрос, на какие конкретно товары и услуги выросли цены, 36% называли как раз товары повышенного спроса (бакалею), а 27% опрошенных отметили подорожание овощей и фруктов. Это, как отмечается в опросе, довольно высокие значения. Напряженность в отношении наблюдаемого роста цен отражает и тот факт, что при ответе на другой вопрос 30% респондентов называли повышение цен причиной увеличения семейных расходов.

Закупали товары повседневного спроса впрок 27% опрошенных, внепланово покупали товары длительного пользования 9% респондентов. Эти траты в большинстве своем были обусловлены насущными потребностями или попыткой предотвратить серьезные траты в будущем, а не "инвестиционными" вложениями в товары длительного пользования, как это было во время кризиса 2014-2015 годов, отмечается в материалах "инФОМ".

Покупки впрок осуществлялись в основном за счет сбережений (6% опрошенных), а не кредитов или в долг (1%). Вместе с тем, брали деньги в кредит или в долг в последние три недели - месяц 16% участников опроса, причем 13% - на цели, не связанные с закупками впрок или покупкой товаров длительного пользования. Сбережения начали тратить четверть опрошенных, и большинство таких трат так же, как и в случае с кредитами, не связаны с ажиотажными закупками впрок.

Хроника 27 января – 20 апреля 2020 годаЭкономический кризис
инФОМ ЦБ РФ

Новости
Экономический кризис

Профсоюзы заявили, что COVID-19 лишит работы 200 млн человек в мире

"ГАЗ" перешел на четырехдневную неделю из-за падения спроса на коммерческий транспорт

"ГАЗ" перешел на четырехдневную неделю из-за падения спроса на коммерческий транспорт

МВФ получил запросы об экстренном финансировании от 103 стран

Москва готова реструктурировать кредит Минску на строительство БелАЭС

Москва готова реструктурировать кредит Минску на строительство БелАЭС

Количество прекративших работу ИП в марте выросло на 77%

Количество прекративших работу ИП в марте выросло на 77%
Экономический кризис

Нефть WTI упала до минимума за 21 год накануне истечения майского контракта

Нефть WTI упала до минимума за 21 год накануне истечения майского контракта
Экономический кризис

Программу льготных зарплатных кредитов расширят на средний и крупный бизнес

Программу льготных зарплатных кредитов расширят на средний и крупный бизнес

РСТ попросил ввести электронные визы для иностранных туристов в Москве, Сочи и Казани

РСТ попросил ввести электронные визы для иностранных туристов в Москве, Сочи и Казани

Токарев переназначен главой "Транснефти"

Рубль сильно упал к доллару и евро на старте торгов на фоне обвалившейся нефти

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');