ЦБ констатировал заметный рост инфляционных ожиданий россиян в апреле

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Опрос населения, проведенный ООО "инФОМ" в апреле 2020 года по заказу ЦБ РФ, показал заметный рост оценок наблюдаемой инфляции и инфляционных ожиданий.

Как следует из данных опроса, размещенных на сайте Банка России, если уровень инфляции на начало года чаще всего оценивался как умеренный (такой ответ давали 43% респондентов), а характеризовали его как высокий вдвое меньше участников опроса (21%), то сейчас 43% считают, что сегодня уровень инфляции "значительно выше", 32% - что он "немного выше".

Через месяц 43% опрошенных прогнозируют значительное увеличение инфляции, 23% - незначительное. В случае с годовыми ожиданиями эти цифры составляют 37% и 16% соответственно, при этом 32% респондентов затрудняются строить прогнозы на такой срок.

Два телефонных опроса ЦБ

ЦБ в апреле 2020 года приостановил проведение регулярных опросов населения в режиме личного интервью из-за мер самоизоляции. Для оперативного мониторинга изменений инфляционных ожиданий и потребительских настроений населения было принято решение провести в апреле два всероссийских телефонных опроса. Результаты первого опроса опубликованы 20 апреля, второго - будут раскрыты 6 мая.

Банк России подчеркивает, что из-за существенных отличий в методологии результаты телефонных опросов не сопоставимы с результатами опросов, проводившихся ранее в режиме личного интервью.

Повышение населением оценок инфляции и рост инфляционных ожиданий связаны с фактическим ростом цен на некоторые категории продуктов и товаров на фоне развивающейся ситуации с ограничительными мерами, а также обусловлены ажиотажным спросом, заставившим россиян в принципе обратить внимание на цены, отмечается в материалах по итогам первого апрельского опроса.

Рост цен заметили 72% респондентов

Рост цен отметили 72% участников опроса: 36% - на "некоторые" товары, 31% - "на большинство". В ответах на вопрос, на какие конкретно товары и услуги выросли цены, 36% называли как раз товары повышенного спроса (бакалею), а 27% опрошенных отметили подорожание овощей и фруктов. Это, как отмечается в опросе, довольно высокие значения. Напряженность в отношении наблюдаемого роста цен отражает и тот факт, что при ответе на другой вопрос 30% респондентов называли повышение цен причиной увеличения семейных расходов.

Закупали товары повседневного спроса впрок 27% опрошенных, внепланово покупали товары длительного пользования 9% респондентов. Эти траты в большинстве своем были обусловлены насущными потребностями или попыткой предотвратить серьезные траты в будущем, а не "инвестиционными" вложениями в товары длительного пользования, как это было во время кризиса 2014-2015 годов, отмечается в материалах "инФОМ".

Покупки впрок осуществлялись в основном за счет сбережений (6% опрошенных), а не кредитов или в долг (1%). Вместе с тем, брали деньги в кредит или в долг в последние три недели - месяц 16% участников опроса, причем 13% - на цели, не связанные с закупками впрок или покупкой товаров длительного пользования. Сбережения начали тратить четверть опрошенных, и большинство таких трат так же, как и в случае с кредитами, не связаны с ажиотажными закупками впрок.