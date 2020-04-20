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РФ вывела двух украинских бизнесменов из санкционного списка

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Два украинских предпринимателя, в сферу интересов которых входит металлургия, исключены из российского санкционного списка.

Согласно постановлению правительства РФ, подписанному 20 апреля и опубликованному на официальном портале раскрытия нормативно-правовых актов, Вадим Новинский и Андрей Киселев выведены из перечня физлиц, в отношении которых действуют специальные экономические меры.

Новинский - совладелец холдинга "Метинвест", а Киселева связывают с группой "УкрМет".

Оба бизнесмена попали под вторую волну российских санкций (конец декабря 2018 года), которая последовала почти сразу за первой (ноябрь 2018 года).

Как сообщалось, в отношении юридических и физических лиц, попавших в список, и подконтрольных им организаций применяется блокирование безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории РФ и запрет на вывод капитала за пределы России.

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