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Россия расширила санкции против Украины

В списке физических и юридических лиц, на которых распространяются специальные экономические меры, добавилось 200 пунктов

Россия расширила санкции против Украины
Фото: Reuters

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что подписал постановление, которым расширил список физических и юрлиц Украины, подпадающих под российские ограничительные меры.

"Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление", - говорится в твитере главы правительства.

"Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России", - пояснил Медведев.

Позже в правительстве пояснили, что "списки физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, расширены в общей сложности более чем на 200 лиц и организаций".

Специальные экономические меры против Украины

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1 ноября премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер в отношении физических и юридических лиц Украины. Санкции распространяются на 322 физических лица и 68 юридических лиц.

Они предусматривают заморозку безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества этих лиц на территории РФ, а также запрет на вывод капитала за пределы России.

Санкции распространяются, в частности, на судей Конституционного суда Украины, депутатов Верховной рады 8-го созыва, крупных украинских предпринимателей, чиновников администрации президента Украины, руководителей исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний. Юридические лица, подпадающие под санкции, контролируются крупнейшими бизнесменами Украины.

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