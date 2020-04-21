Минтранс разработал регламент езды на электросамокатах, гироскутерах и моноколесах

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Министерство транспорта РФ подготовило проект поправок к Правилам дорожного движения (ПДД), согласно которым пользователей электросамокатов, гироскутеров, моноколес и сигвеев выделят в отдельную категорию участников движения, сообщает во вторник газета "Коммерсантъ".

"Поправки к ПДД размещены Минтрансом на regulation.gov.ru и касаются, в частности, движения электросамокатов, моноколес, сигвеев, гироскутеров и других аналогичных устройств. Сегодня их обладатели приравнены к пешеходам, но в связи с ростом пользователей и числа дорожных происшествий Минтранс предлагает ввести новый термин - "средство индивидуальной мобильности" (СИМ): устройство с одним или несколькими колесами (роликами), предназначенное для передвижения посредством использования электродвигателя или мускульной энергии человека", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что в категорию средств индивидуальной мобильности также попадут роликовые коньки, самокаты и скейтборды, при этом требования к пользователям СИМ будут зависеть от их возраста.

Так, ребенок до семи лет сможет кататься на тротуаре, пешеходной или велопешеходной дорожке (как и сейчас, он будет пешеходом). Подросток 7-14 лет сможет выезжать еще и на велосипедную дорожку.

Пользователи СИМ старше 14 лет получат право пользоваться проезжей частью велосипедных зон, а также полосой для велосипедистов. Если такой инфраструктуры нет, им разрешат выезжать на правый край проезжей части или на обочину, уточняется в статье.

При совместном с пешеходами движении разгоняться на СИМ быстрее 20 км/ч будет запрещено. Все пользователи подобных устройств будут обязаны в темное время суток включать фонари или фары. Речь идет, судя по поправкам, о штатных фонарях электросамокатов либо о налобных фонарях (для пользователей скейтов или роликов).

В состоянии опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих внимание и реакцию, а также в "болезненном состоянии" пользоваться электросамокатами и другими СИМ запретят, подчеркивает газета.

Для автомобилистов Минтранс также подготовил нововведения: уточняются правила стоянки автомобилей и правила кругового движения. Предложенные ведомством поправки будут проходить экспертизу до 4 июня. По имеющейся у издания информации, проект изучают в Госавтоинспекции и готовятся дать на него заключение.