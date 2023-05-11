В Москве велосипеды с начала года в 1,5 раза чаще попадали в ДТП, чем СИМ

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Москве с января по апрель 2023 года число дорожных аварий с участием велосипедистов оказалось в полтора раза количества ДТП с участием пользователей средств индивидуальной мобильности, сообщили в пресс-службе столичного главка Госавтоинспекции.

"За указанный период зарегистрировано 87 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, в результате которых 88 человек получили травмы различной степени тяжести, погибших нет", - отметили в управлении.

За эти же месяцы ГАИ зафиксировала 60 дорожных аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) малой мощности - до 250 Вт. В них пострадали 63 человека, погибших в авариях также нет.

Как проанализировали в управлении, ДТП с участием велосипедистов чаще всего происходят из-за несоблюдения очередности проезда, нарушения правил расположения велосипедистами и автомобилистами на проезжей части и нарушения требований сигналов светофора.

Основными нарушениями водителей СИМ, предшествующими авариям, названы нарушение правил проезда пешеходного перехода и непредоставление преимущества в движении пешеходу.

В октябре 2022 года правительство России ввело в Правила дорожного движения категории средств индивидуальной мобильности, в которую вошли электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства. Перемещаться на СИМ можно со скоростью не более 25 км/ч и по правому краю проезжей части дорог. При этом, если масса электротранспорта не превышает 35 килограммов, разрешается использовать тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки.