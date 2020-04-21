Экс-министр связи стал акционером сервиса облачного гейминга Loudplay

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Бывший министр связи Николай Никифоров сообщил, что его компания ООО "Дигинавис" приобрела миноритарную долю в разработчике сервиса облачного гейминга Loudplay. Сумму сделки он не назвал. Она была закрыта 20 апреля.

По словам Никифорова, средства были предоставлены в форме конвертируемого займа с последующей допэмиссией.

Соинвестором "Дигинависа" в Loudplay выступил европейский венчурный фонд, название которого не раскрывается.

На сайте Loudplay говорится, что сервис позволяет играть в компьютерные игры с ПК и ноутбуков через подключение к игровому серверу. Стоимость аренды сервера в облаке Loudplay составляет от 50 рублей в час. Сервис также позволяет участвовать в киберспортивных турнирах, осуществлять стриминг игр на платформах WASD и Twitch и др. Loudplay работает в России и странах СНГ, аудитория проекта превышает 100 000 человек.

В России Loudplay работает через ООО "ЛП Технологии". По данным системы "СПАРК-Интерфакс", оно было зарегистрировано на территории инновационного центра "Сколково" в 2018 году Сергеем Панферовым, который является руководителем компании.

С марта 2020 года ООО на 100% принадлежит зарегистрированной в Ирландии Loudplay Global Limited. Именно в ирландскую компанию инвестировал "Дигинавис" с европейским партнером, отметил Никифоров.

В феврале "Коммерсантъ" писал, что Loudplay запущен выходцами из "Мегалабс" (100-процентная "дочка" ПАО "Мегафон". - ИФ.), в числе которых экс-менеджер по спецпроектам Зохар Винер и экс-директор по операционной деятельности Виталий Стародубов.

В 2018 году выручка "ЛП Технологии" составляла 6,58 млн рублей, чистая прибыль - 2,13 млн рублей.

Показатели Loudplay за 2019 год не раскрываются. Но, по словам Никифорова, на Россию приходится около 60-70% выручки Loudplay, и эта доля снижается, еще 30% выручки компания получила в прошлом году от зарубежных клиентов.

Привлеченные средства Loudplay направит на ускорение развития технологии и усиление международного развития, пояснил Никифоров. В частности, Loudplay планирует выйти и занять лидирующие позиции в странах Европы, Ближнего Востока и Латинской Америки.

В феврале 2020 года Loudplay договорился с "Мегафоном" о запуске совместного облачного гейминга.

Для экспансии Loudplay сконцентрируется на партнерствах с зарубежными операторами связи и компаниями технологического сектора.

"Бизнес-стратегия компании предусматривает развитие прямой сервисной выручки и партнерства с международными операторами по модели revenue sharing. Также мы тесно работаем с крупнейшими международными технологическими компаниями, которым интересна тема облачного гейминга", - рассказал Никифоров. В частности, компания сотрудничает с Huawei и обсуждает партнерство с американским оператором дата-центров Equinix.

По аналитическим данным ресурса Newzoo, в 2019 году глобальный рынок облачного гейминга составил $158 млн. Согласно базовому сценарию Newzoo, объем рынка может достичь $356 млн в 2020 году и $3,2 млрд до конца 2023 года.

Николай Никифоров был министром связи с 2012 по 2018 год. После этого он учредил несколько компаний на территории "Иннополиса" для развития проектов в области сквозных технологий, в том числе "Дигинавис".

В сентябре 2019 года Никифоров привлек госкорпорацию "Ростех" в капитал своей компании-разработчика системы контроля передвижения беспилотников - ООО "Центр организации движения беспилотных транспортных средств".